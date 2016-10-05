تونس تعثر على مدينة أثرية مغمورة تعود للعصر الروماني

صرح مدير المتحف الأثري بمدينة شمتو التونسية محيي الدين الشوالي بأن عمليات البحث باستخدام تقنيات المسح الجيوفيزيائي الحديثة بمعاونة خبراء ألمان أسفرت عن العثور على بقية مكونات مدينة (شمتو) الأثرية التي تعود للعصر الروماني.

وقال الشوالي – في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية (وات) – إن أجزاء كبيرة من الأحياء والأنهج والكنائس والمنازل والحمامات بدت من خلال التقنيات الحديثة واضحة وشاهدة على أهمية هذه المدينة المغمورة ، لافتا إلى أن ما هو معروف من المدينة حتى الآن ضئيل.

وطالب وزارة الثقافة التونسية بضرورة حماية وصيانة ما هو مستكشف من الموقع الأثري (بشمتو)، خاصة أن عددا من معالمها بات مهددا بالاندثار في حال لم التدخل بصيانتها وحمايتها مثل ما هو معتمد في كثير من بلدان العالم وذلك لما تمثله تلك المعالم من أهمية تاريخية وعلمية واقتصادية على حد تعبيره.

وتقع مدينة شمتو ضمن حدود ولاية جندوبة القريبة من الحدود الجزائرية وتبعد نحو 150 كيلو مترا عن العاصمة التونسية .

أ ش أ