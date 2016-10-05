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مقتل جندي أمريكي بأفغانستان في معارك ضد داعش شرقي البلاد

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مقتل جندي أمريكي بأفغانستان في معارك ضد داعش شرقي البلاد مقتل جندي أمريكي بأفغانستان في معارك ضد داعش شرقي البلاد

القوات الأمريكية _ أرشيفية

خسرت القوات الأمريكية في أفغانستان جنديا آخر، اليوم الأربعاء، في معركة ضد الموالين لتنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت القوات الأمريكية في أفغانستان – في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية – “إن أحد أفراد الخدمة الأمريكية توفي اليوم متأثرا بجروح أصيب بها خلال عمليات في منطقة أشين بإقليم نانجارهار (شرق أفغانستان)”.

وأعرب الجنرال جون دبليو نيكلسون، قائد القوات الأمريكية في أفغانستان، عن حزنه حيث قال “باسم القوات الأمريكية في أفغانستان نحن نشعر بالأسى ونقدم خالص مواساتنا لأسر وأصدقاء الجندي، وعلى الرغم من هذا الحادث المأساوي، لا نزال ملتزمين بدحر إرهابيي داعش وإمارة خراسان ومساعدة شركائنا الأفغان في الدفاع عن أمتهم”.

وأضاف البيان أن الجندي الأمريكي قتل متأثرا بجراح في عمليات نفذت بالاشتراك مع القوات الأفغانية حينما اصطدمت دوريته بعبوة ناسفة.

أ ش أ

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