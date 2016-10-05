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السيسي لـ”البشير” : نقدر جهودكم لضمان استقرار السودان

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السيسي لـ”البشير” : نقدر جهودكم لضمان استقرار السودان السيسي لـ”البشير” : نقدر جهودكم لضمان استقرار السودان

قال الرئيس عبد الفتاح ، إن تدعم جهود السودان للاستقرار والسلام.

 

وأضاف السيسي، خلال  افتتاح الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر والسودان على المستوى الرئاسي، اليوم الأربعاء: “أود أن أؤكد لكم مساندة مصر لكل الجهود التي تبذلونها لإرساء الاستقرار والسلام في أرجاء بلدكم الحبيب، وقد تابعت بتقدير تحركاتكم وإنجازاتكم اتصالاً بذلك، لاسيما فيما يخص مبادرتكم لعقد حوار وطني وكذا مبادرتكم بتوقيع اتفاق خارطة الطريق مؤخراً وأثق في أن حكمتكم سيكون من شأنها أن تعيد الأوضاع في دارفور وفي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى سيرتها الأولى بما يحقق لأهلنا هناك ما يصبون إليه من أمن وأمان ورخاء”.

 

ودعا  الرئيس أبناء السودان لدعم جهودكم، مؤكدًا أن مصر لن تألو جهداً من أجل دعم سيادة السودان وضمان وحدته وسلامة أراضيه، ودرء أي محاولات للتدخل في شؤونه الداخلية وكذا دفع جهود تحقيق التنمية والازدهار والسلام في كافة ربوع السودان.

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