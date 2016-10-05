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بالفيديو.. «بروموميديا»: تخفيض 25% للشركات المساهمة في مبادرة «الشعب يأمر»

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بالفيديو.. «بروموميديا»: تخفيض 25% للشركات المساهمة في مبادرة «الشعب يأمر» بالفيديو.. «بروموميديا»: تخفيض 25% للشركات المساهمة في مبادرة «الشعب يأمر»

الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج كل يوم

قال يحيى سامح، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “برومو ميديا”، إن” الشركة هي الممثل الإعلاني لشبكة قنوات ON”، موضحًا أن “برومو ميديا” تساهم مع كل شركة أو منتج مُشارك في مبادرة “الشعب يأمر” لتخفيض السلع الغذائية، بالحصول على تخفيض 25 % على الإعلانات وإذاعات مجانية عن طريق الوكالة التي يحجز بها، وتابع قائلًا:”من يساهم في المبادرة بـ20 % سنساهم له بنسبة تخفيض 25 %”.

وأشار “سامح”- خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم” المذاع على فضائية “ON E”، مع الإعلامى عمرو أديب – إلى أنه اتصل بالكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير “اليوم السابع”، وأخبره بتخصيص ملحق يذكر المنتجات المشاركة في المبادرة، لافتًا إلى أن هناك تخفيضات أيضًا على قناة “نغم إف إم”.

ودعا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة برومو ميديا، كافة الوسائل الإعلامية سواء قناة فضائية أو جريدة أو موقع إلكتروني إلى المشاركة في المبادرة.

يٌذكر أن الإعلامى عمرو أديب أطلق مبادرة “الشعب يأمر”، أمس لتخفيض أسعار السلع الغذائية لمدة ثلاث أشهر بنسبة 20%.

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