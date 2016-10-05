ضبط تشكيل عصابي للهجرة غير الشرعية بالإسكندرية

مراسل «ONA»:

تمكن ضباط مباحث قسم المنتزة أول بالتعاون مع ضباط الأموال العامة، من ضبط 6 أشخاص كونوا تشكيلا عصابيا للهجرة غير الشرعية، واتخذوا من الإسكندرية مركزا لمزاولة نشاطتهم.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزة بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها قيام كل من ع م ا 40 عاما “شهرته عيد الدرس” صياد مقيم مطوبس محافظة كفر الشيخ، وف م م 43 عاما “شهرته فهيم الأزلى” صياد مقيم مطوبس محافظة كفر الشيخ، ش ح 40 عاما فنى ديكور مقيم دائرة القسم، ح ع م 35 عاما “سودانى الجنسية”، وبحوزته 300 دولار أمريكى و220 جنيها مصريًا – هاتفا محمول يستخدمهما في التواصل مع عملائه، ع س ط 39 عاما حارس عقار مقيم دائرة القسم السابق اتهامه في 21 ” قضية “، ش س م 31 عاما طباخ مقيم مركز أدكو – محافظة البحيرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تجميع الشباب من مختلف المحافظات والدول الأفريقية راغبى السفر للعمل بدولتى “إيطاليا – اليونان” هجرة غير شرعية” عن طريق البحر باستخدام إحدى العائمات غير الآمنة وغير المعدة لنقل الركاب والمملوكة للمتحرى عنهما الأول والثانى نظير مبالغ مالية يتحصلون عليها منهم تتراوح ما بين 25000 إلى 40000 جنيه من كل شخص وشرائهم عدد أربع وحدات سكنية بمنطقة خالد بن الوليد لاستخدامها في إيواء وتسكين الشباب راغبى السفر “هجرة غير شرعية”..

وتم ضبط المتهمين عقب تقنين الإجراءات وبمداهمة الشقق السكنية المشار إليها ضبط بداخلها الآتى: جهاز G B S الخاص بتوجيه ومعرفة إحداثيات السفن والاتجاهات عن طريق القمر الصناعى وجهاز استقبال وإرسال إشارات خاص بالسفن البحرية وجهاز خاص بمعرفة حالة الطقس أثناء سير الرحلة.

بتطوير مناقشة وفحص المتهمين المضبوطين قرروا بأن المتحرى عنه الرابع في طريقه لمدينة الإسكندرية ومعه مجموعة من الأشخاص الأفارقة لإيوائهم بالوحدات السكنية سالفة الذكر تمهيدًا لتسفيرهم خارج البلاد بطريقة غير مشروعة.

تم ضبط المتحرى عنه الرابع حال استقلاله السيارة رقم أ ف مصر وبصحبته عدد “4″ أشخاص “سودانيي الجنسية”، وبمواجهته والمتهمين المضبوطين أقروا بارتكابهم الواقعة.

تحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزة، وجار العرض على النيابة.