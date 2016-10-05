طارق سليمان يطمئن على شريف إكرامي في معسكر المنتخب

مراسل ONA:

أجرى طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيًا بشريف إكرامي حارس مرمى الفريق خلال معسكر المنتخب الوطني الذي يقام حاليا استعدادا لمواجهة الكونغو يوم الأحد القادم في افتتاح مشوار مصر في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأوضح مدرب الحراس أنه اطمئن من إكرامي علي حالته البدنية والفنية وكافة الأمور وحرص علي دعمه معنويا أثناء المعسكر الحالي ..مشيرا الي أن أكرامي أكد له علي قوة التدريبات التي يؤديها مع حراس المنتخب والمنافسة الشريفة بين جميع عناصر الفريق وأنه جاهز لحراسة عرين المنتخب اذا ما قرر الجهاز الفني بقيادة هيكتوبر كوبر الاعتماد عليه.