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السيسى: لدينا إمكانيات هائلة لتعزيز العلاقات بين مصر والسودان

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السيسى: لدينا إمكانيات هائلة لتعزيز العلاقات بين مصر والسودان السيسى: لدينا إمكانيات هائلة لتعزيز العلاقات بين مصر والسودان

>كتب سمير حسنى- محمد شعلان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مع السودان على رفع مستوى اللجنة العليا المشتركة بين البلدين لتكون على المستوى الرئاسة، وذلك تعبيراً عن إرادة سياسية واضحة للوصول بمستويات التعاون إلى الآفاق التى تتسق بما يربط البلدين وبما يناسب تاريخهما.

وأضاف السيسى، فى كلمته أثناء رئاسة اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، منذ قليل: "لدينا الإمكانيات الهائلة لتعزيز العلاقات بين البلدين وتعميق وتعزيز العلاقات المصرية السودانية .. وهذه العلاقات نوليها من جانبنا اهتمام خاص ونتابعها بشكل مكثف".


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