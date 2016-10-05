السيسي: لابد من إزالة أى معوقات تحول دون انسياب حركة السلع مع السودان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة بذل كل الجهد من أجل إزالة جميع العوائق والصعوبات التى تحول دون الانسياب الكامل لحركة السلع والتحرير الكامل للتجارة بين مصر والسودان، فى إطار جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا.

وطالب الرئيس فى كلمته أثناء رئاسة اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، بأن تكون إزالة جميع العوائق والصعوبات التى تحول دون انسياب التجارة على قائمة الأولويات، لتحقيق المصالح المشتركة والعمل سويا لتحقيق التطلعات التنموية.