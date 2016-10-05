"أسطى" لخدمات النقل تنضم لمبادرة "الشعب يأمر" وتقدم خصم 20% لمدة 3 شهور

أعلنت شركة "أسطى" لخدمات النقل انضمامها لمبادرة "الشعب يأمر"، منح جميع عملائها 20٪ خصماً على جميع الرحلات لمدة 3 أشهر.

وقالت الشركة فى بيان لها، منذ أول يوم لشركة "أسطى" ونحن فخورون بأننا أول شركة مصرية تقدم هذا النوع من خدمات النقل المتطورة، ونعمل بكل طاقتنا لنكون جزءا أساسيا من التطور التكنولوجى للنقل والمواصلات فى مصر، وخلق الآلاف من فرص العمل شهريا، وتخفيف الأعباء المرورية والتلوث البيئى.

وأكدت الشركة: "عملنا على توفير سيارات حديثة ومكيفة للانتقال بكل راحة وسهولة وآمان وبأقل الأسعار فى مصر، والتزامنا الكامل بضرورة أن تكون التعريفة الخاصة بشركة أسطى تعريفة واضحة ومحددة وثابتة طوال الوقت، مع رفضنا التام لتطبيق سياسة أسعار الذروة واستغلال حاجة المستخدمين لنا، فهدفنا ليس فقط بناء مؤسسة تجارية مربحة، ولكن أيضا دعم اقتصاد بلدنا الحبيبة مصر وتخفيف الأعباء عن المصريين العظماء".

وأضافت الشركة أنه خلال الفترة الماضية تأثر الوضع الاقتصادى بسبب أزمة الدولار، والذى أدى ليس فقط لزيادة أسعار كل شىء بشكل كبير، بل أيضا فتح الباب للكثير من التجار الجشعين لاستغلال حاجة المواطنين، ما دفع الإعلامى الكبير عمرو أديب من خلال برنامجه "كل يوم" إلى الدعوة لمبادرة "الشعب يأمر" والتى تشجع الشركات المصرية أن تقدم خصم 20٪ على منتجاتها وخدماتها لمدة 3 أشهر .

وتابعت: "لإحساسنا بالمسئولية تجاه وطننا وشعبنا وعملائنا، فقد قررنا أن نكون من أوائل الشركات المصرية المنضمة لهذه المبادرة ومنح جميع عملائنا 20٪ خصماً على جميع الرحلات لمدة 3 أشهر، آملين أن نكون سببا، ولو بسيطاً، فى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن عملائنا الكرام، لأننا نعلم أهمية الخدمات التى نقدمها لعملائنا ومدى احتياجهم لها".