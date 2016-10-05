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بدون ليزر.. 4 منتجات طبية تساعدك على تبييض الأسنان

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بدون ليزر.. 4 منتجات طبية تساعدك على تبييض الأسنان بدون ليزر.. 4 منتجات طبية تساعدك على تبييض الأسنان

>كتبت رانيا سعد الدين

تبييض الأسنان بواسطة أشعة الليزر من التقنيات الحديثة، التى تساعد على إكساب الفرد ابتسامة جذابة لافتة للأنظار، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن تبييض الأسنان بالليزر مكلف ويحتاج إلى عناية من نوع خاص، ويقدم موقع "health" 4 منتجات طبية قادرة على جلى الأسنان ونزع الطبقة الصفراء المزعجة عنهم:

1- 3D- White Professional

 أطلقت العديد من شركات العناية الشخصية أنواعا من معجون الأسنان، الذى يحتوى على مادة "3D- White Professional"، التى تمنح الأسنان بعد فترة من الاستخدام بياضا ناصعا، وتعمل على محاربة الجير.

2- قوالب الأسنان المبيضة

تكون عبارة عن قالب من السيلكون يوضع فيه كمية من مبيض الأسنان يستخدم مرة كل أسبوع فى فترة زمنية محددة، ويساعد هذا القالب على نزع الطبقة الصفراء عن الأسنان، قالب التبييض متوفر فى أغلب الصيدليات الكبرى، ولا يجوز أن يستخدمه أكثر من فرد فهو للاستعمال الشخصى.

3- HD معجون شديد التركيز 

من المنتجات الفعالة ويكون عبارة عن عبوتين من معجون الأسنان ولا يمكن الخلط بينهما إلا فى لحظة الاستخدام، لتعمل التركيبة فى تبييض الأسنان وتلميعها مثل الطبيب المتخصص.

 4- لصقة الأسنان

تشبه شريط اللصق الشفاف، يستخدمها الفرد بعد تفريش الأسنان بوضع قطعة على الأسنان الأمامية من الأعلى والأسفل ونزعها بسرعة لتنظيف سريع وفورى للأسنان. 


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