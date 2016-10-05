ضبط سيدة هاربة من حكم قضائى أثناء زيارتها زوجها بمحكمة جنوب القاهرة

قررت نيابة السيدة زينب، برئاسة المستشار محمد سليم، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بمخاطبة مصلحة السجون لتنفيذ الحكم القضائى الصادر ضدها.

كانت قوات أمن محكمة جنوب القاهرة، تمكنت من ضبط سيدة منتقبة هاربة من حكم قضائى، أثناء محاولتها الدخول للمحكمة لزيارة زوجها.

وكان رجال الأمن بمحكمة جنوب القاهرة بمجمع محاكم زينهم، بإشراف العميد محمد الصغير قائد حرس المحكمة، قد اشتبهوا فى سيدة ترتدى نقابا، أثناء محاولتها الدخول لزيارة زوجها المحبوس على ذمة قضية مخدرات، وعقب الكشف عليها جنائيا تبين أنها هاربة من حكم قضائى فى قضية مخدرات.

وعلى الفور تم ضبط المتهمة، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، والتى أمرت بما سبق.