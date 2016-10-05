أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس صاحب محل أقمشة وعامل بالشرقية لاتجارهما بالنقد الأجنبى

Google+ Print
حبس صاحب محل أقمشة وعامل بالشرقية لاتجارهما بالنقد الأجنبى حبس صاحب محل أقمشة وعامل بالشرقية لاتجارهما بالنقد الأجنبى

>الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة أبو حماد بالشرقية، اليوم، برئاسة راجى رفيق وبإشراف المستشار ياسر هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس صاحب محل أقمشة وعامل مقيمان بمدينة أبوحماد، لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أيمن فياض والرائد محمد فخر بمباحث الأموال العامة، بضبط "رضا م ع" 51 سنة صاحب محل أقمشة ومقيم شارع الجيش بندر أبوحماد، و"سالم س ع" 65 سنة،عامل بمحل أحذية بشارع الجيش بندر أبوحماد، بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون، متخذين من محلاتهم الكائنة بشارع الجيش بندر أبو حماد مكاناً لممارسة نشاطهما واستقبال عملائهما.

 

وضبط بحوزة الأول عدد (10450) دولارا فئات مختلفة و(500 ) درهم إماراتى فئة الخمسمائة درهم، و(14888) ريال سعودى فئات مختلفة و(180) جنيه مصرى فئات مختلفة، وبحوزة المتهم الثانى (4640) دولار أمريكى فئات مختلفة و(6780 ) ريال سعودى فئات مختلفة، و(181000) جنيه مصرى فئات مختلفة وآلة حاسبة ماركة ،caiso وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20354 جنح مركز أبو حماد لسنة 2016.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365