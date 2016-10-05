حبس صاحب محل أقمشة وعامل بالشرقية لاتجارهما بالنقد الأجنبى

قررت نيابة أبو حماد بالشرقية، اليوم، برئاسة راجى رفيق وبإشراف المستشار ياسر هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس صاحب محل أقمشة وعامل مقيمان بمدينة أبوحماد، لقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد قيام ضباط مباحث الأموال العامة برئاسة العقيد أيمن فياض والرائد محمد فخر بمباحث الأموال العامة، بضبط "رضا م ع" 51 سنة صاحب محل أقمشة ومقيم شارع الجيش بندر أبوحماد، و"سالم س ع" 65 سنة،عامل بمحل أحذية بشارع الجيش بندر أبوحماد، بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة لأحكام القانون، متخذين من محلاتهم الكائنة بشارع الجيش بندر أبو حماد مكاناً لممارسة نشاطهما واستقبال عملائهما.

وضبط بحوزة الأول عدد (10450) دولارا فئات مختلفة و(500 ) درهم إماراتى فئة الخمسمائة درهم، و(14888) ريال سعودى فئات مختلفة و(180) جنيه مصرى فئات مختلفة، وبحوزة المتهم الثانى (4640) دولار أمريكى فئات مختلفة و(6780 ) ريال سعودى فئات مختلفة، و(181000) جنيه مصرى فئات مختلفة وآلة حاسبة ماركة ،caiso وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20354 جنح مركز أبو حماد لسنة 2016.