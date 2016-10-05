النيابة تستعجل التقرير الكيماوى للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة مدحت تيخا

استعجلت نيابة أول أكتوبر، تقرير المعمل الكيماوى حول المواد المخدرة التى تم ضبطها مؤخراً مع الفنان مدحت تيخا، أثناء استقلاله سيارة ملاكى بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، كما تنتظر النيابة مثول ضابط الشرطة مجرى التحريات أمام النيابة للإدلاء بأقواله حول الواقعة، تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الجنح لبدء محاكمة الفنان فيما هو منسوب إليه من اتهامات بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى.

وكانت النيابة أمرت بإخلاء سبيل "مدحت تيخا"، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه؛ لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطى بدائرة قسم شرطة أكتوبر، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المواد المضبوطة وعرضها على المعمل الكيماوى لتحليلها.

بدأت الواقعة أثناء متابعة ضباط مباحث قسم شرطة أكتوبر للحالة الأمنية بكمين شرطى، وتمكنوا من ضبط الفنان الشاب، أثناء استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته قطعة من مخدر الحشيش، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.