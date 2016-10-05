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كيت بلانشيت ترتدي تصميم Gucci في لندن

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الأربعاء 05-10-2016 13:42

عُرفت الممثلة كيت بلانشيت Cate Blanchett باختياراتها العصرية وتنسيقاتها الجذابة دائماً، وقد فاجأتنا بإطلالتها المختلفة في آخر ظهور لها في IWC Gala بلندن ليلة البارحة.

ووقع اختيار النجمة على تصميم درامي من غوتشي Gucci، مكوَّن من تنورة سوداء طويلة وتوب لافت مع كشكشات على الكتفين وحزام أحمر أعلى الخصر، وقد تميَّز اختيار كيت بلانشيت بفتحة صدر كبيرة على شكل V، ومع ذلك لم تكن في حاجة إلى إضافة المجوهرات إلى إطلالتها وذلك لوجود الكشكشات الكبيرة.

شاهدي معنا إطلالة كيت بلانشيت من Gucci وأخبرينا إن كانت نجحت في الاختيار هذه المرة.

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سيدتي