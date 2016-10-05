ضبط 4 أشخاص يمارسون الدعارة مع ربتي منزل في بني سويف‎

مراسل «ONA»:

ألقت قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف في ساعات متأخرة من يوم أمس القبض على 6 أشخاص أثناء ممارستهم الدعارة داخل شقة سكنية بمنطقة بني سويف الجديدة .

وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف إخطارا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي يفيد بتلقية معلومات تفيد بقيام عاطل بإدراة مسكنة الخاص ” شقة ” بشرق النيل للدعارة والأعمال المنافية للأداب العامة، واستقطاب راغبي المتعة الحرام عن طريق مقابل مادي.

وضبطت حملة مكبرة من مباحث الاداب قادها اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي صاحب الشقة ويدعي “محمد ج” 27 عاما عاطل كما ضبطت داخل الشقة كل من “ن ع” 23 سنة حاصل على دبلوم، و”خ ف” 20 سنة حاصل على دبلوم، و” م أ ” 35 سنة سائق، و”ن ع” 24 سنة ربة منزل تقيم مدينة بني سويف، و” أ ج ” 25 سنة، ربة منزل مقيمة مساكن جهاز مدينة بني سويف” .

وعثر بداخل الشقة على منشطات جنسية ومبلغ مالي 550 جنيها و10 هواتف محمولة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.