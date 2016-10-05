صحة بني سويف توصي بغلق 53 منشأة طبية تخالف الشروط العامة‎

المراسل : محمد شعبان

أوصت إدارة العلاج الحر، بمديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي، وكيل وزارة الصحة، بغلق 53 منشأة صحية غير مرخصة، ومخالفة للإشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى علي مستوي المحافظة.

جاء ذلك عقب تفقد إدارة العلاج الحر، بقيادة الدكتور محمد عبدالقادر، علي العيادات الخاصة والمعامل الطبية، والتي رصدت خلالها 64 منشاة خاصة وكشفت عن وجود 11 منشأة مرخصة.

بالإضافة إلي 53 منشأة غير مرخصة ومخالفة للإشتراطات الصحية، بجانب عدم تطبيقها لمعايير مكافحة العدوى.

وأوصت اللجنة بإستصدار قرارات إغلاق لجميع المنشأت المخالفة.