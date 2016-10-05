القبض على اثنين من مروجي المخدرات ببورسعيد

تمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات ببورسعيد ، اليوم الأربعاء، من القبض علي اثنان من تاجري المخدرات.

وكانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات ووحدة البحث الجنائي بقسم شرطة الزهور مفادها قيام كلًا من كمال خليل السيد سعود – 43سنة- سائق ومقيم مساكن حي الكويت عمارة 117 شقة 3 –دائرة قسم العرب ( دون السوابق )، وأحمد محمد السيد خميس – 43 سنة – سائق ومقيم مساكن حي الكويت عمارة 63 شقة 15 – دائرة قسم العرب ( مسجل جنائيًِا تحت رقم 1706 فئة ب “مخدرات” )، حيث قاما بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما للإتجار في المواد المخدرة يتزعمه الثاني، حيث يقوم الأول بنقل المواد المخدرة من خارج المحافظة لداخلها بالسيارة ملكه لصالح الثاني نظير مقابل مادي يتقاضاه منه.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط الأول بمنطقة مساكن عمرو بن العاص – دائرة قسم الزهور- مستقلًا السيارة رقم (ط ع س 7176) وبحوزته عدد ( 20طربة لمخدر الحشيش ) تزن أربعة كيلو جرام وعدد 2هاتف محمول.

وبمواجهته أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بالمشاركة مع المتهم الثاني، والسيارة لتسهيل تنقلاته وإخفاء المواد المخدرة والهواتف للإتصال بعملائه.

وتحرر عن واقعة الضبط المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأمرت بحبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.