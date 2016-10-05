انطلاق فعاليات منتدى «قدوة» للاحتفاء بالمعلمين

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت اليوم فعاليات منتدى " قدوة " للاحتفاء بالمعلمين والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، تزامنا مع اليوم العالمي للمعلم.

وتتضمن الفعاليات - التي تقام في مركز أبوظبي الدولي للمعارض على فترتين صباحية ومسائية - عددا من جلسات الحوار والنقاش التي تسلط الضوء على تطوير قطاع التعليم في العصر الرقمي.

ويتم خلال المنتدى تكريم عدد من المعلمين المتميزين والذين كانت لهم إسهامات بارزة في رعاية وتأهيل جيل المستقبل من الطلبة والقادة في دولة الإمارات.

ويستقطب المنتدى عددا من الشخصيات الرائدة في مجال التعليم من مختلف أنحاء العالم.