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محمد بن زايد: «يوم المعلم» احتفاء بقيمته ودوره في نهضة الأمم

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محمد بن زايد: «يوم المعلم» احتفاء بقيمته ودوره في نهضة الأمم محمد بن زايد: «يوم المعلم» احتفاء بقيمته ودوره في نهضة الأمم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة  أن يوم المعلم والاحتفاء به يعبر عن إيمان راسخ بقيمة المعلم ودوره الأساسي في نهضة الأمم، وأكد على أن المحافظة على استمرارية وريادة الدولة في شتى المجالات يتطلب توفير تعليم رفيع المستوى قادر على تحقيق التنافسية.

وذكر سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر، أنه في إطار استراتيجية الدولة لبناء قائم على المعرفة فإنها تعطي أهمية كبرى لتعزيز الابتكار والإبداع والتميز.

وأكد سموه على أهمية تربية أبنائنا على حب العلم وغرس القيم الفاضلة والمواطنة الإيجابية في نفوسهم منذ لحظة تشكل وعيهم.

وقال سموه أن "رهان الدولة في السنوات المقبلة الاستثمار في التعليم النوعي لأنه القاعدة الصلبة للانطلاق في مرحلة ما بعد النفط.. نتطلع إلى دور أكبر وأكثر مواكبة وفعالية للمعلم في ظل التطلعات التنموية والطموحات الوطنية".
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