مباحث التموين تضبط 478 طن سلع غذائية احتكرها 11 تاجرا لتعطيش الأسواق

تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها التموينية على محتكرى السلع الغذائية لملاحقة الاحتكار وضبط الأسعارومراقبة الأسواق.

وردت معلومات للواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام بعض التجار وأصحاب المخازن من حجب واحتكار السلع الاستراتيجية رغم الحاجة الشديدة لها، لتعطيش الأسواق بهدف رفع أسعارها والاستفادة من فارق السعر .

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، حملات مكثفة على المخازن فى محافظات (البحيرة ـ كفر الشيخ ـ الشرقية)، حيث أسفرت الجهود عن ضبط 11 متهما لحجبهم السلع عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمى، محققين أرباحا غير مشروعة بإجمالى مضبوطات 478 طنا، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عنها المحاضر اللازمة.