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القبض على مسجل خطر يستدرج الصبية التائهين ويعتدى عليهم جنسيا بالإسكندرية

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القبض على مسجل خطر يستدرج الصبية التائهين ويعتدى عليهم جنسيا بالإسكندرية القبض على مسجل خطر يستدرج الصبية التائهين ويعتدى عليهم جنسيا بالإسكندرية

>الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، القبض على مسجل خطر، يستدرج الصبية الذين لا عائل لهم، ويعتدى عليهم جنسياً.

 

وردت معلومات لضباط قسم رعاية الأحداث، مفادها قيام "م. ف" 35 سنة عاطل، وشهرته "عمرو ضلمه"، مقيم دائرة قسم ثان الرمل السابق اتهامه فى عدد 38 قضية "مخدرات - سلاح – تعريض حدث للإنحراف – مقاومة سلطات – ضرب واستغلال الأحداث" آخرها القضية جنايات ثان الرمل "مخدرات"، باستدراج الأحداث الصبية الذين لا عائل لهم مدعياً مساعدتهم فى إيجاد عمل لهم ثم يقوم بالتعدى جنسياً عليهم بالقوة.

 

وتمكن ضباط القسم من ضبطه وبصحبته الحدث "ع. م" 12سنة مقيم دائرة قسم أول المنتزه حال تواجدهما بمحطة ترام سبورتنج دائرة قسم باب شرقى، وبسؤال المجنى عليه أقر بقيام المتهم المذكور باستدراجه لمسكنه، والتعدى عليه جنسياً أكثر من مرة بالقوة، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجارى العرض على النيابة.


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