ضبط 11 طن دقيق وأرز و660 كيلو لحوم وأسماك مجهولة فى حملة تموينية بالقاهرة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، استهدفت التجار القائمين على تخزين السلع الاستراتيجية والحيوية، بهدف إعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة، بقصد إحكام الرقابة على القطاعات التموينية والتجارية المختلفة، لتحقيق الاستقرار بالأسواق، ومكافحة كل صور الغش التجارى والمتابعة الميدانية الدقيقة لحركة السلع بالأسواق.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء عبد العزيز خضر، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة، مواجهة أى حالات غير مبررة لرفع أسعار السلع خاصةً السلع الأساسية واللحوم وتحقيق استقرار السوق بشكل عام، وضبط القائمين على تخزين وتجميع السلع الاستراتيجية والحيوية وإعادة بيعها للمستهلك بأسعار مرتفعة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات عن ضبط 69 قضية تموينية شملت مضبوطات ( 109 أسطوانة بوتاجاز - 9 أطنان دقيق – 2 طن أرز – نصف طن أسماك – 160 كيلو لحوم مجمدة – 350 عبوة منشطات جنسية – 1300 سرنجة – 100 قطعة غيار جروح – 30 عبوة أنسولين – 300 جوان سيارة – 926 علبة سجائر).