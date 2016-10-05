سقوط تشكيل عصابى قبل ترويجه كمية من الهيروين والعقاقير المخدرة بالشرقية

تمكن ضباط مكافحة مخدرات الشرقية، اليوم الأربعاء، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أفراد، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة بمركز الزقازيق، وتم التحفظ علي المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وردت معلومات سرية لضباط مكافحة مخدرات الزقازيق، عن قيام كل من "حسن ع م" وشهرته "حسن المهداوى" 33 سنة عاطل، مقيم أم الزين مركز الزقازيق، مسجل شقى خطر سرقات عامة، وسبق اتهامه في القضايا أرقام 32872 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2011 اتجار فى المخدرات، و8970 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2007 ومعه كل من "عيد ع خ" 37 سنة عاطل، و"مصطفى م ال" 18 سنة عاطل، و"محمد ع م" 39 سنة عاطل، بالإتجار فى المواد المخدرة.

وبعد إذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية قادها العقيد مجدي سلامة رئيس مكافحة مخدرات الزقازيق، وكل من الرائد محمد غنيمي والرائد أحمد حبشى الضابطين بمكتب المكافحة، بإشراف اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، من ضبط أفراد التشكيل وبحوزتهم عدد 71 تذكرة لمخدر الهيروين وعدد 9 أكياس بداخل كل كيس مادة حجرية لمخدر الهيروين، وعدد 110 أقراص مخدرة، وعدد 3 هواتف محمولة، ومبلغ 4700 جنيها ودراجة بخارية بدون لوحات، وذلك أثناء تواجدهم بأرض زراعية بقرية أم الزين دائره مركز الزقازيق، لترويج مخدر الهيروين، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 45263 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2016.