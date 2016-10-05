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محافظ البنك المركزى يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد

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محافظ البنك المركزى يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد محافظ البنك المركزى يغادر إلى واشنطن لحضور اجتماعات صندوق النقد

أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، متوجهًا إلى لندن فى طريقه إلى واشنطن، للمشاركة في فعاليات الأجتماعات السنوية، لصندوق النقد والبنك الدوليين، التى تبدأ الساعات القادمة، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.

ومن المقرر أن ينضم عامر للوفد المصري الذى سبقه لواشنطن، ويضم الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، وعمرو الجارحى وزير المالية.

وكان البنك المركزى، أعلن أول أمس الأثنين، عن ارتفاع احتياطي من النقد الأجنبي، ارتفع إلى 19.592 مليار دولار فى نهاية سبتمبر من 16.564 مليار دولار، وفى نهاية أغسطس، بزيادة نحو 3 مليارات دولار.

 

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