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رانيا علواني و«المرغني» و«الصايغ» يروون حكايات «سنة أولى جامعة» مع منى الشاذلي

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الإعلامية منى الشاذلي - أرشيفية

الإعلامية منى الشاذلي – أرشيفية

تُعيد الإعلامية منى الشاذلي – في حلقة خاصة عن استقبال العام الجامعي الجديد – ذكريات عدد من نجوم المجتمع مع “سنة أولى جامعة”، ومن المقرر إذاعة اللقاء مساء غدًا الجمعة على فضائية “cbc”.

وتستضيف النائبة وبطلة في السباحة رانيا علواني، تفاصيل دخولها كلية الطب، ودراستها بين جامعات مصر والجامعات الأمريكية، فيما تتحدث الفنانة الشابة سهر الصايغ، عن دراستها لطب الأسنان وكواليس ممارستها للمهنة تماشيًا مع أعمالها الفنية.

كما تستضيف عددًا كبيرًا من طلاب الجامعات الجُدد ضيوفًا ضمن جمهور البرنامج بينهم أوائل الثانوية، ليرووا كواليس أول يوم لهم داخل للحرم الجامعي بعد أزمات تعرضوا لها بسبب التسريبات فيما عرف بصفحة “شاومينج”.

ويحل الكاتب الصحفي عمار علي حسن، على الحلقة حيث يسرد حكاية عمله ضمن طائفة المعمار، وهو لم يزل طالبًا في سنواته الجامعية الأولى، ويوصي الطلاب بضرورة تحصيل العلم باستغلال التكنولوجيا المتاحة والتطور المذهل.

وتختتم “الشاذلي” الحلقة مع الفنان الشاب حمدي الميرغني، نجم ، والذي تمكن من إضحاك الجمهور من خلال حكايات طريفة في تواجده بالقاهرة قادمًا من السويس، بدءًا من ذكرياته مع ركوب الأتوبيس وليس انتهاء بصدفة انضمامه لفريق التمثيل، وقصة أول دور صامت شارك فيه لمسرحية من إخراج الفنان سامح حسين.

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