رئيس جهاز مدينة العبور:نسبة أعمال تشطيب وحدات الإسكان المتوسط تخطت الـ80%

أكد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة العبور، أن نسبة تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط بالمدينة وصلت لنحو 69%، لافتا إلى أن هناك نحو 39 عمارة تخطت نسبة أعمال التشطيب بها الـ80%.

وأضاف المهندس أمين غنيم، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مدينة العبور تأتى على رأس المدن الجديدة التى استطاعت تحقيق أعلى نسبة تنفيذ فى مشروع الإسكان المتوسط "دار مصر".

من ناحية أخرى وبما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعى الجارى تنفيذها بالمدينة، أنه جار تنفيذ 27 ألفا و240 وحدة لمحدودى الدخل بالمدينة، وذلك ضمن الوحدات التى كلف بها الرئيس السيسى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذها خلال عام، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ وصلت لنحو 25 %.

وأكد أنه يتم صرف مستحقات شركات المقاولات أولا بأول، لافتا إلى أن شركات المقاولات تعمل فى المواقع بكل جدية، ومن المقرر أن تنتهى من عملية التنفيذ فى الموعد المحدد طبقا للبرنامج الزمنى الذى تم وضعه من قبل الوزارة، وأنه تم إصدار أمر إسناد لأعمال تطوير أرصفة ومداخل عمارات وتغذية المياه بالمحلية 34 بالحى الثانى.

وأوضح أنه تم الفتح المالى لأعمال رصف الطرق ومداخل العمارات للمحلية رقم 5 فى الحى الأول، ومن المقرر أن يتم فتح العرض المالى لأعمال الأسفلت للحى السابع.