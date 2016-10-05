سحر نصر تشارك في حفل السفارة المصرية بواشنطن بذكرى نصر أكتوبر

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، فى حفل أقامته السفارة المصرية بالعاصمة الأمريكية “واشنطن” بمناسبة الذكرى الـ43 لنصر أكتوبر، على هامش ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى، حيث كان فى استقبالها السفير ياسر رضا، سفير مصر لدى واشنطن، اضافة إلى الملحق العسكرى بالسفارة وعدد من المسؤولين بها.

وحضر الحفل عدد من سفراء الدول العربية والأوروبية والآسيوية لدى واشنطن، إضافة إلى ممثل عن الحكومة الأمريكية.

وبدأ الحفل بالسلام الوطنى لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، ثم كلمة للسفير ياسر رضا، أكد فيها على أهمية نصر 6 أكتوبر العظيم.

وشاركت سحر نصر فى تقطيع تورتة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وتم عرض أفلام من إنتاج القوات المسلحة، تعرض لقطات من حرب 6 أكتوبر، وثورة 30 يونيو، والتى انحاز فيها الجيش المصرى إلى إرادة الشعب، ثم اكتمال الاستحقاقات فى خارطة الطريق بوضع دستور جديد.

وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يليه إجراء الانتخابات التشريعية، وانتخاب مجلس النواب المعبر عن الشعب المصرى، وتحقيق المصريين العديد من الإنجازات ومنها حفل قناة السويس الجديدة، وإطلاق عدد من المشروعات القومية الكبرى.