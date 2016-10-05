اطلاق صاروخ من غزة على جنوب اسرائيل دون إصابات

أعلنت الشرطة الاسرائيلية، اليوم الأأربعاء، أنه سقط صاروخ اطلق من قطاع غزة الاربعاء في بلدة سديروت بجنوب اسرائيل بدون التسبب باصابات

وبحسب “فرانس برس”، قال الجيش الاسرائيلي ان الصاروخ سقط في شارع في البلدة التي تبعد نحو 4 كلم على الاقل عن القطاع.

وتحافظ اسرائيل وحركة حماس على وقف هش لاطلاق النار منذ الحرب المدمرة التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة بين يوليو واغسطس 2014 والتي استمرت خمسين يوما وكانت الاطول والاكثر دموية بين الحروب الثلاث على القطاع.

وتعرض اتفاق وقف اطلاق النار تكرارا لانتهاكات اثر اطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل غالبا ما تنسب الى فصائل فلسطينية مسلحة.

وتنفذ اسرائيل غارات جوية على قطاع غزة غالبا ردا على اطلاق الصواريخ.

وتبنت مجموعات سلفية متشددة مرارا تنفيذ هجمات صاروخية على اسرائيل انطلاقا من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس