مسعد عوض ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية صباح اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان مسعد عوض غادر مران الفريق أمس الأول واكتفى أمس بأداء جلسة في الجيم ومتابعة المران من على مقاعد البدلاء قبل عودته اليوم؛ للمشاركة بقوة في التدريبات الجماعية.

يذكر أن الأهلي يخوض اليوم مرانه على فترة واحدة نزولا بالحمل البدني للاعبين قبل خوض ودية العبور عصر غد الخميس استعدادا لمواجهة الداخلية المرتقبة 15 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.