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فيلم «الثالث عشر» يرصد التاريخ من العبودية إلى السجن الجماعي

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فيلم «الثالث عشر» يرصد التاريخ من العبودية إلى السجن الجماعي فيلم «الثالث عشر» يرصد التاريخ من العبودية إلى السجن الجماعي

مر 150 عامًا منذ أن انتهت العبودية رسميا في الولايات المتحدة لكن فيلم “الثالث عشر” الوثائقي يرى أن العبودية ما‭ ‬زالت حية في صورة سجن جماعي يؤثر بشكل غير متناسب على الأمريكيين من أصل أفريقي.

واستخدمت المخرجة أفا دوفرني لقطات تلفزيونية وموسيقى ومقابلات مع أكاديميين وسياسيين وسجناء سابقين لتصور الأمريكيين من أصل أفريقي وكأنهم ما زالوا عبيدا عائدة للوراء إلى زمن الإعدام خارج إطار القانون والكفاح من أجل الحقوق المدنية ثم ربطها بسلسلة القتل الحالية لمدنيين عزل من أصل أفريقي على يد رجال الشرطة.

ويشير الفيلم إلى أن عدد نزلاء السجون الأمريكية ارتفع من 357 ألفا في عام 1970 إلى 2.3 مليون في 2014. وفي حين أن السود يشكلون نحو 6.6 بالمئة من سكان الولايات المتحدة فهم يمثلون حاليا 40.2 بالمئة من نزلاء السجون.

ونشأت دوفرني- التي اشتهرت بفيلمها الروائي عن الحقوق المدنية (سيلما) الذي أخرجته في 2014- في حي كومبتون في لوس أنجليس.

وقالت دوفرني “في المجتمع الذي نشأت فيه لم نكن نشعر بالأمان عندما نرى رجال الشرطة… تمكنت من وضع تلك التجربة في سياق تاريخي وثقافي .. وقد عززت (التجربة) حقا اهتمامي الشديد بهذه القضية.”

وسمي الفيلم “الثالث عشر” نسبة إلى التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي الذي أنهى العبودية عام 1865. وينتهي بلقطات لمقتل رجال سود على أيدي الشرطة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقالت دوفرني “الفيلم يحلل التعديل الثالث عشر ويفصل كل التداعيات ويرصد صدى ذلك التعديل عبر التاريخ وحتى وقتنا الحالي.”

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