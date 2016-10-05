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إطلاق صاروخ من قطاع غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية الحدودية

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إطلاق صاروخ من قطاع غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية الحدودية إطلاق صاروخ من قطاع غزة على بلدة سديروت الإسرائيلية الحدودية

>القدس (رويترز)

قالت الشرطة إن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط على بلدة سديروت الإسرائيلية الحدودية اليوم الأربعاء دون أن تقع أى خسائر بشرية.وكانت آخر مرة أطلق فيها نشطاء فى قطاع غزة صاروخا على إسرائيل يوم 21 أغسطس آب فى هجوم لم يسفر أيضا عن وقوع أى قتلى أو جرحى لكن إسرائيل ردت عليه بقصف بالطائرات والدبابات.

ولم تعلن أى جهة حتى الآن مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ اليوم الأربعاء الذى انطلقت بعده صافرات الإنذار فى البلدة. وقال ميكى روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر إن الصاروخ سقط فى منطقة مفتوحة دون أن يصاب أحد بأذى.

وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة وتطبق وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل منذ عام 2014 لكن بعض الخلايا المسلحة المنتمية للسلفية الجهادية تطلق من حين لآخر صواريخ على إسرائيل. 


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