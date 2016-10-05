بالصور..إضراب عدد من المعلمين أمام إدارة أولاد صقر التعليمية لنقلهم تعسفيا

نظم عد من المعلمين بإدارة أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى الإدارة التعليمية، اعتراضا على نقل 75 معلما ومعلما مساعدا إلى إدارة صان الحجر التعليمية.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إشارة من مركز شرطة أولاد صقر، بقيام عدد من المعلمين بتنظيم وقفة أمام إدارة أولاد صقر، بعد نقلهم وانتقل العقيد ياسر أمام مأمور مركز أولاد صقر، للتفاوض مع المعلمين.

وقال عدد من المحتجين، إن القرار صادر بشكل تعسفى من محافظ الشرقية، بناء على الخطاب الموجه له من مدير التعليم الأساسى بإدارة أولاد صقر، بأن عدد 75 معلما ومعلما مساعدا، هم زيادة عن حاجة العمل، فقرر المحافظ نقلهم إلى إدارة صان الحجر لسد العجز.

وأضاف المعلمون، أن مدير التعليم الأساسى بالإدارة، هو السبب فى تلك الوقفة، لأنه لم ينقل الحقيقة، وخاصة أن المعلمين يأخذون فى جدول حصصهم زيادة عن المقرر، وليسوا عبئا على الإدارة، وأن أحد أعضاء مجلس النواب وعدهم بحل الأمر، لكنهم فؤجئوا اليوم بقرار نقلهم إلى إدارة صان الحجر التى تبعد 20 كيلو عن محل إقامتهم، ما يمثل عبئا كبيرا عليهم فى الذهاب يوميا، وناشد المعترضون على القرار وزير التربية والتعليم بالتدخل ومنع قرار نقلهم.