اتفاق فرنسي ألماني لنشر طائرات نقل عسكرية في قاعدة بفرنسا بحلول 2021

أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جون ايف لودريان، اليوم الأربعاء، أن باريس وبرلين ستنشران طائرات نقل عسكرية من طراز (C-130J) في قاعدة واحدة بفرنسا بحلول العام 2021.

ومن جانبها أكدت وزيرة الدفاع الالمانية، أورسولا فون رد لاين، -خلال مراسم التوقيع مساء امس الثلاثاء على اعلان النوايا ذات الصلة – ان هذا الاتفاق يندرج في إطار التعاون الوثيق بين فرنسا و المانيا و يعد نموذجا يحتذى به في أوروبا.

وأضافت الوزيرة الألمانية أن بلادها تسعى إلى اقتناء من أربع الى ست طائرات نقل (C-130J) لتحل محل طائراتها الحالية من طراز “ترانسال” ليكون تمركزها في فرنسا، مشيرة إلى أنه جار التفكير في قاعدة “أورليان” الجوية بوسط فرنسا.

وكانت فرنسا قد أبرمت في يناير صفقة مع شركة “لوكهيد” التي تعد ضمن أربع شركات لصناعات الدفاع في الولايات المتحدة لاقتناء اربع طائرات (C-130J) و المعروفة باسم “سوبر هيركيوليس”. .وهي طائرات تكتيكية يمكنها نقل الرجال والعربات والأسلحة وتعتبر الأكثر استخداما في العالم.

وافاد مصدر مطلع بأن الهدف من الاتفاق هو جعل تلك الطائرات في حالة جاهزية وتحت تصرف القوات المسلحة للبلدين بحث يمكن ان يقودها طيارون فرنسيون أو ألمان، منوها بأن هذا التعاون قائم فقط بين الجيوش البرية وأنه يعد الأول من نوعه في المجال الجوي.

ويسعى وزيرا الدفاع لفرنسا وألمانيا إلى تعزيز القدرات الدفاعية لاوروبا لا سيما بعد تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الاوروبى

واقترح الجانبان الاستثمار في البحث العسكري لإقامة صناعة دفاع اوروبية وتبادل الصور الملتقطة بالأقمار الصناعية.

أ ش أ