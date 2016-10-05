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قتلى وجرحى في ضربات جوية لقرية سورية تحت سيطرة داعش

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قتلى وجرحى في ضربات جوية لقرية سورية تحت سيطرة داعش قتلى وجرحى في ضربات جوية لقرية سورية تحت سيطرة داعش

ضربات جوية _ أرشيفية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ضربات جوية استهدفت قرية يسيطر عليها تنظيم داعش وتعيش فيها أغلبية كردية قرب حدود شمال سوريا مع تركيا أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات اليوم الأربعاء.

وبحسب “رويترز”، وثق المرصد حتى الآن مقتل 13 مدنيا لكنه قال إن من المرجح ارتفاع عدد القتلى نظرا لوجود إصابات خطيرة بين نحو 60 جريحا.

ويشن الجيش التركي والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضربات جوية بالمنطقة لكن المرصد أشار إلى أنه لم يتضح أي طائرات نفذت الضربات.

ويهدف التدخل العسكري التركي لتطهير الجانب السوري من الحدود التركية من مقاتلي داعش وطرد المتشددين من بلدة الباب التي تقع على بعد 16 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من القرية.

وتعمل تركيا -التي تحارب تمردا كرديا على أراضيها- مع مقاتلي معارضة يدعمهم الغرب في العملية أملا في وقف توسع وحدات حماية الشعب الكردية في مناطق من سوريا كانت تحت سيطرة داعش.

ويشن الجيش السوري المدعوم من سلاح الجو الروسي حملة منفصلة ضد التنظيم المتشدد في سوريا.

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