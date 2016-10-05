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الأهلي يعلن تشكيل لجنة الكرة بعضوية طه اسماعيل وأنور سلامة

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الأهلي يعلن تشكيل لجنة الكرة بعضوية طه اسماعيل وأنور سلامة الأهلي يعلن تشكيل لجنة الكرة بعضوية طه اسماعيل وأنور سلامة

أرشيفية

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تشكيل لجنة الكرة والتي تتكون من المهندس محمود طاهر رئيس النادي والكابتن طه إسماعيل والكابتن أنور سلامة نجوم الأهلي السابقين.

وأكد المهندس محمود طاهر، في تصريحات صحفية اليوم، أن مهمة اللجنة وضع استراتيجيات واضحة لكرة القدم خلال الفترة المقبلة والتركيز على قطاع الناشئين والأكاديميات، وبحث وضع اللوائح المنظمة لكل الأمور، فيما يخص قطاع كرة القدم بالإضافة إلى المشاركة في إبداء الاقتراحات الخاصة بالتعاقدات سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين.

وأضاف رئيس النادي الأهلي، أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها امس لوضع تصور عام للمرحلة المقبلة.

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