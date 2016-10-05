شيخ الأزهر يهنئ مصر رئيسًا وجيشًا وشعبًا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر التي ضربت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أروع الأمثلة في البطولة والتضحية من أجل استرداد أرضنا الغالية.

وقال بيان صادر عن المشيخة اليوم الأربعاء: “بهذه المناسبة فإن الأزهر الشريف يقدِّم التحية لكل أبطال القوات المسلحة الذين قدَّموا أرواحهم فداءً للوطن وحمايةً لأرضه وصونًا لكرامتِه وعزةً لشعبه، مؤكدًا أن الجيش المصري هو درع الوطن وعينه الساهرة على حدوده والمحافِظة على ترابه في وقت الحرب من كل معتدٍ، وفي وقت السلم من كل إرهابيٍّ أو عابث بمقدَّراته.”

ودعا الأزهر الشريف، في بيانه، الشعب المصري في هذه الذكرى العظيمة إلى استلهام رُوح انتصار حرب أكتوبر المجيدة في التنمية والبناء والوحدة، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه الذكرى على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وأن يحفظها من كل مكروه وسوء.