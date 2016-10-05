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علي عبد العال يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

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علي عبد العال يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر علي عبد العال يهنئ السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

أرسل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر.

وجاء نص البرقية كالآتى:

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهل علينا ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعاً، ذكرى السادس من أكتوبر العظيم، إنه ليوم مشهود، يوم اتخذ فيه الراحل العظيم الرئيس محمد أنور السادات قرار الحرب بما نملك فى أيدينا من سلاح، وهو سلاح الإنسان المقاتل الذى عوضنا الكثير عن السلاح الذى لا نملكه، فتحولت الهزيمة إلى نصر مبين، وسطعت أنوار فجر جديد من ظلام النكسة، فى لحظة تصور فيها البعض أننا تحولنا إلى جثة هامدة.

إنه ليوم مشهود يسجله التاريخ بأحرف من نور، يوم تحررت أرضنا من دنس الاحتلال بأيدى قواتنا المسلحة الباسلة التى حمل أبطالها رؤسهم على أكفهم، يقاتلون فى سبيل الله ولاء وانتماء للوطن المفدى لا يريدون إلا وجه الله والشهادة، فكانوا أطهر الرجال وأعظم الشهداء.

إننا نحنى الجباه إجلالاً وإكباراً لشهدائنا من رجال القوات المسلحة الذى كان انتصارهم فى أكتوبر العظيم وفى أيام مباركة من شهر رمضان المعظم، انتصاراً للشرف والكرامة والثقة بالنفس، وكتبوا بذلك أنصع الصفحات فى تاريخ الوطنية المصرية.

لقد حرصت يا سيادة الرئيس – منذ تحملكم للمسئولية- أن تبقى قواتنا المسلحة الباسلة، المحررة للأرض الحافظة للعرض، قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى آمنة مستقرة، تنحنى أمامها الجباه إجلالاً وإكباراً.

 فتحية لشعب مصر العظيم صانع الأبطال الذى تزيده الأيام والأحداث صلابة وتماسكاً، وتحية لصاحب قرار الحرب، وبطل السلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات طيب الله ثراه، وتحية لرجال القوات المسلحة الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة.

وكل عام وسيادتكم بخير، ومصر الكنانة آمنة مستقرة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

 

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