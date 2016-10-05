«السيسي» يستقبل «البشير» فور وصوله مطار القاهرة الدولي

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، الرئيس السوداني عُمر البشير، حسبما أفاد مراسلنا.

ومن المقرر أن يلتقي البشير – خلال زيارته إلى مصر – الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سُبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات.

وكان الرئيس السيسي، في استقبال نظيره السوداني فور وصوله بمطار القاهرة، حيث استقبله بالصالة الرئاسية.

ومن المقرر أن يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره السوداني عمر البشير، اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، لبحث سُبل تكثيف التعاون القائم بين البلدين.

ويشهد الرئيسان افتتاح أعمال اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة ومراسم التوقيع على الاتفاقيات الثنائية.

يذكر أن اللجنة العليا تعقد – لأول مرة – على المستوى الرئاسي بحضور السيسي والبشير، بعد أن عقدت على مستوى النائب الأول لرئيس الوزراء في البلدين خلال السنوات الماضية.