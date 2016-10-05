خفر السواحل الإيطالية تنقذ 4655 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 4655 مهاجرًا والعثور على 28 جثة قبالة السواحل الليبية في 30 عملية إنقاذ نفذت أمس الثلاثاء.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أنه تم انتشال أكثر من عشرة آلاف لاجئ فيما لقي 50 آخرين مصرعهم خلال اليومين الماضيين، لافتة إلى أن مهربي البشر يستغلون الطقس الهادئ للدفع بالمزيد من القوارب باتجاه البحر.

وأضافت الشبكة أن الارتفاع الأخير في أرقام المهاجرين يشير إلى وصول 142 ألف مهاجر على الأقل لإيطاليا منذ بداية العام الجاري فيما لقي قرابة 3100 شخص مصرعهم أثناء قيامهم بتلك الرحلة الخطرة.

أ ش أ