أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

خفر السواحل الإيطالية تنقذ 4655 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

Google+ Print
خفر السواحل الإيطالية تنقذ 4655 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا خفر السواحل الإيطالية تنقذ 4655 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

مهاجرين – أرشيفية

أعلنت قوات خفر السواحل الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنقاذ 4655 مهاجرًا والعثور على 28 جثة قبالة السواحل الليبية في 30 عملية إنقاذ نفذت أمس الثلاثاء.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أنه تم انتشال أكثر من عشرة آلاف لاجئ فيما لقي 50 آخرين مصرعهم خلال اليومين الماضيين، لافتة إلى أن مهربي البشر يستغلون الطقس الهادئ للدفع بالمزيد من القوارب باتجاه البحر.

وأضافت الشبكة أن الارتفاع الأخير في أرقام المهاجرين يشير إلى وصول 142 ألف مهاجر على الأقل لإيطاليا منذ بداية العام الجاري فيما لقي قرابة 3100 شخص مصرعهم أثناء قيامهم بتلك الرحلة الخطرة.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا