بغداد تحذر أنقرة من "حرب إقليمية" حال بقاء القوات التركية فى العراق

حذر رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى تركيا من أن إبقاء قواتها فى شمال العراق قد يؤدى إلى "حرب إقليمية" وذلك فى تصريحات بثها التلفزيون الرسمى اليوم الأربعاء.

وتحدث العبادى فى مؤتمر صحفى مساء أمس الثلاثاء وعلق على قرار البرلمان التركى الأسبوع الماضى تمديد تفويض يسمح بتنفيذ عمليات عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية فى العراق وسوريا عاما آخر.وقال العبادى إنه طلب أكثر من مرة من الجانب التركى عدم التدخل فى الشأن العراقي. وعبر عن تخوفه من أن تتحول "المغامرة التركية" إلى حرب إقليمية.

وأضاف أن تصرف القيادة التركية غير مقبول لكنه قال إنه لا يريد الدخول فى مواجهة عسكرية مع تركيا.وصوت البرلمان العراقى أمس الثلاثاء على نص يدين قرار البرلمان التركى، وتقول تركيا إنها نشرت قوات فى قاعدة بشمال العراق العام الماضى فى إطار مهمة دولية لتدريب القوات العراقية وتزويدها بالعتاد حتى تقاتل تنظيم داعش الذى يسيطر على مساحات شاسعة جنوبى المنطقة الحدودية حول مدينة الموصل وفى سوريا المجاورة أيضا.

وتقول الحكومة العراقية إنها لم توجه الدعوة قط لمثل هذه القوة وتصف القوات التركية بأنها قوات احتلال.