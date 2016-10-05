كامل الوزير: نحتاج روح أكتوبر لاستكمال المشروعات الواعدة والنهوض بمصر

قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن مصر تحتاج فى هذا الوقت إلى استعادة روح أكتوبر، لاستكمال المشروعات الواعدة التى تعمل بها الهيئة الهندسية يداً بيد مع المصريين والشركات التى تعمل فى المشروعات القومية.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية، بمداخلة هاتفية ببرنامج "نهار جديد"، والمذاع على فضائية "النهار اليوم"، قائلاً "طلبى الاستمرار بنفس روح أكتوبر فى الفترة الحالية، ونتحدى نفسنا وظروفنا، ونستكمل مشروعاتنا وسنجد نتيجة للمجهود الذى نبذله فى الوقت الحاضر".

وأشار اللواء كامل الوزير، إلى خوض البلاد معركة للتنمية ووضعها فى المرتبة التى تليق بها ضمن دول العالم، مؤكداً أن هناك العديد من المشروعات القومية التى تنفذ فى الوقت الحالى منها المعلوم للجميع ومنها الذى لم يعلن عنه ولكن سيتم افتتاحها قريبا فى العديد من المجالات سواء الزراعى أو الصناعى أو الطرق والكبارى والتعمير".