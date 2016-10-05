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المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي يدعو لضرب النظام السوري

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المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي يدعو لضرب النظام السوري المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي يدعو لضرب النظام السوري

نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس _ أرشيفية

دعا المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إلى توجيه ضربات للنظام السوري لفك الحصار عن مدينة حلب.

ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء،عن بنس قوله،خلال مناظرة تلفزيونية مع خصمه الديمقراطي تيم كاين، إنه إذا اختارت روسيا المشاركة واستمرت في المشاركة في هذا الهجوم الوحشي على مدينة حلب – على حد قوله – عندها يجدر بالولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية لضرب أهداف للنظام السوري.

وقد اتفق شريكا المرشحين للبيت الأبيض الجمهوري دونالد والديمقراطية هيلاري كلينتون – خلال المناظرة – على ضرورة إقامة مناطق آمنة في حلب لحماية المدنيين.

أ ش أ

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