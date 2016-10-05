التنظيم والإدارة يعلن القواعد التنفيذية الخاصة بحركة ترقيات العاملين بالدولة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية الخاصة بحركة ترقية العاملين المدنيين بالدولة الذين أتموا المدة اللازمة للترقية إلى الدرجات الأعلى وذلك وفقا للقرار رقم ( 246 ) لسنة 2016 .

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار الدكتور محمد جميل في تصريحات صحفية اليوم أن القواعد تتضمن المدد البينية اللازمة للترقية وهي 6 سنوات للترقية للدرجة الأولى ، و8 سنوات للترقية للدرجة الثانية ، و5 سنوات للترقية للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة .

وأضاف أن القواعد تشمل أيضا ضرورة حصول مستحقي الترقية لدرجة كبير بصفة شخصية على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ، فضلا عن عدم منح الدرجة للحاصلين على إجازات بدون مرتب او إعارات لم تقتضيها مصلحة قومية عليا .

وأكد رئيس الجهاز عدم جواز الاستفادة من تخفيض المدة الزمنية اللازمة للترقية بالنسبة للحاصلين على الماجستير والدكتوراه بعد 2016/6/30 .

وأشار إلى أنه سيتم نشر كافة التفاصيل المتعلقة بالقواعد التنفيدية على الموقع الإلكتروني للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن حركة الترقيات تستهدف استكمال وتحسين أوضاع العاملين المدنيين بالدولة التي تعتبر هدفا أساسيا من أهداف برنامج الإصلاح الإداري والدفع بالعناصر الشابة ومتوسطة العمر إلى الوظائف الأعلى.

وشدد على أهمية الارتقاء وتطوير مستوى الآداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد في العمل والإنجاز المحقق في ظل أهداف ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو .