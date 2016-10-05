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إضراب عمال المصرية للكبريت بالعاشر بسبب زيادة ساعات العمل وقلة الأجور

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إضراب عمال المصرية للكبريت بالعاشر بسبب زيادة ساعات العمل وقلة الأجور إضراب عمال المصرية للكبريت بالعاشر بسبب زيادة ساعات العمل وقلة الأجور

>الشرقية - فتحية الديب

دخل عدد من العاملين بالشركة المصرية للكبريت، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأربعاء، فى إضراب عن العمل داخل مقر الشركة.

 

وقال عدد من العمال، إن رئيس مجلس إدارة الشركة قرر رفع ساعات العمل اليومى، من 8 إلى 10 ساعات، دون رفع الأجور، والتى تعتبر متدنية بالنسبة للمرتبات بشركات العاشر من رمضان، مما تسبب ذلك فى حالة من الاستياء الشديد بين العمال بالشركة، ودخلوا فى إضراب عن العمل.

 

فيما استدعت الشركة مأمور قسم أول العاشر من رمضان، للمصنع، وقام بالتفاوض مع العمال الذين رفضوا أى تفاوض إلا بعد إلغاء القرار ورفع الأجور.

 

 

 

 


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