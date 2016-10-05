مقتل 4 أشخاص جراء الإعصار «ماثيو» في جمهورية الدومينيكان

أعلنت حكومة جمهورية الدومينيكان، اليوم الأربعاء، مقتل 4 أشخاص جراء الإعصار “ماثيو” الذي ضرب البلاد قبل ساعات وبلغت سرعة الرياح المصاحبة له 230 كيلومترًا في الساعة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية اليوم الأربعاء أن الإعصار “ماثيو” الذي يصاحبه هطول أمطار غزيرة قد تسبب أيضا في إحداث دمار على نطاق واسع في كل من هاييتي وكوبا، مشيرة إلى أنه يعتبر الإعصار الأقوى الذي تشهده منطقة البحر الكاريبي منذ قرابة عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يكمل الإعصار “ماثيو” مساره ليصل إلى جزر الباهاماس التي أصدرت السلطات بها تحذيرا رسميا بشأن اقترابه من مناطق شمال غرب البلاد.

أ ش أ