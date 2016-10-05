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القوى العاملة عيد أكتوبر إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

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القوى العاملة عيد أكتوبر إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص القوى العاملة عيد أكتوبر إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

محمد سعفان وزير – القوى العاملة

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن غدًا الخميس، السادس من أكتوبر”عيد النصر” إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأشار وزير القوى العاملة فى بيان له، إلي أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجرة عن هذا اليوم مثلى الأجر.

وكلف “سعفان”، مديريات القوي العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة السادس من أكتوبر بمنشآت وشركات القطاع الخاص علي مستوي الجمهورية، وأصدرت الوزارة منشورا بذلك للمديريات

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