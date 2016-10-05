«الصحفيين» تبحث إنشاء نادٍ بحري في الإسكندرية

قال جمال عبدالرحيم، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، إن ” مجلس النقابة – برئاسة النقيب يحيى قلاش – عقد مساء أمس الثلاثاء اجتماعًا مشتركًا مع مجلس النقابة الفرعية بالأسكندرية”.

وأشار عبد الرحيم – في تصريحات صحفية – إلى أن الاجتماع أسفر عن تشكيل لجنة تضم السكرتير العام جمال عبدالرحيم، أمين الصندوق محمد شبانة، عضوي المجلس كارم محمود وأبو السعود محمد، ورئيس النقابة الفرعية بالأسكندرية رزق الطرابيشي، أمين الصندوق محمد محمود، فضلًا عن السكرتير العام عمرو حافظ، للبدء – فورًا – في إنهاء إجراءات إنشاء النادي البحري بالأسكندرية.

وقال السكرتير العام، إن اللجنة ” ستلتقي محافظ الأسكندرية مطلع الأسبوع المقبل، بحضور النقيب يحيى قلاش، لاستخراج التراخيص، وجدولة الديون المستحقة للمحافظة على الأرض وقدرها ٣٠ مليون جنيه”، لافتًا إلى أن المجلس كلّف اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة إنشاء النادي سواء عن طريق تحمل النقابة له بالكامل أو بالمشاركة مع إحدى الشركات عن طريق مناقصة تنشر بالصحف.

وأوضح عبدالرحيم، أن مجلس النقابة اعتمد في اجتماعه أمس نتيجة المتقدمين إلى لجنة القيد للانضمام لجدول المشتغلين، كما قرر تأجيل بحث عدد من طلبات المتقدمين لعدم اكتمال الفترة القانونية لهم بجدول تحت التمرين نظرًا لحصولهم على إجازات بدون مرتب.

وقال إنه من المنتظر أن تبدأ لجنة القيد خلال الساعات المقبلة تلقى أوراق الزملاء تحت التمرين تمهيدًا للتنسيق مع جامعة القاهرة لحصولهم على الدورات التدريب للجنة القيد الجديدة.

ونوه السكرتير العام، إلى أن المجلس قرر أن تتحمل النقابة مصاريف علاج بعض الزملاء المصابين بـ”فيروس سي”، مشيرًا إلى أن النقابة قررت إحالة عدد من الصحفيين للتحقيق ثبت تورطهم في بيع إيصالات حجز شقق بمدينة ٦ أكتوبر إلى عدد من المواطنين خارج النقابة، كما قررت اللجنة تحويل الصحفي إبراهيم خفاجى، بجريدة الأخبار إلى التحقيق.

وشدد على أن مجلس النقابة قرر شطب ٢٠ عضوًا لم يسددوا اشتراك النقابة لأكثر ٥ سنوات، وذلك وفقًا للمادة ٢٣ من قانون النقابة، مشيرًا إلى أن المجلس قرر – أيضًا – إرسال مذكرة إلى المجلس الأعلى للصحافة لمخاطبة قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للوقوف على مدى أحقية من تم شطبهم في إعادتهم للقيد مرة أخرى من عدمه.

أ ش أ