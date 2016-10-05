موسكو: لا يحق للمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم النصح لأعضاء مجلس الأمن

أكدت موسكو، اليوم الأربعاء، أنه ليس من صلاحيات المفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم النصائح القيمة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين بل ولا للدول الأعضاء في مجلس الأمن لأن هذا ليس من عمله.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد رعد زيد الحسين حول تقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف مدينة حلب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية تخرج بالكامل ، من حيث المبدأ بما في ذلك من الناحيتين الفلسفية والنظرية، عن أي أطر لعمله.

كان المفوض الأممي السامي قد دعا في وقت سابق إلى تقييد استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف حلب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أ ش أ