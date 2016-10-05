أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

موسكو: لا يحق للمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم النصح لأعضاء مجلس الأمن

Google+ Print
موسكو: لا يحق للمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم النصح لأعضاء مجلس الأمن موسكو: لا يحق للمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم النصح لأعضاء مجلس الأمن

مجلس الأمن الدولي – أرشيفية

أكدت موسكو، اليوم الأربعاء، أنه ليس من صلاحيات المفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم النصائح القيمة لأعضاء مجلس الأمن الدائمين بل ولا للدول الأعضاء في مجلس الأمن لأن هذا ليس من عمله.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية إن تصريحات المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد رعد زيد الحسين حول تقييد استخدام حق النقض في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف مدينة حلب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية تخرج بالكامل ، من حيث المبدأ بما في ذلك من الناحيتين الفلسفية والنظرية، عن أي أطر لعمله.

كان المفوض الأممي السامي قد دعا في وقت سابق إلى تقييد استخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن من أجل إحالة ملف حلب السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا