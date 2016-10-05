أخبار عاجلة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الاتحاد السكندري -
فيديو| محمد حمدي زكي: «الفوز على الزمالك صفحة واتقفلت» -
فيديو| رامي صبري بعد الفوز على الزمالك: «إنبي رجع» -
«العقم التهديفي» و«رقم سلبي تاريخي» أبز ملامح لقاء الزمالك وإنبي -
فيديو| عبد الحليم علي: «اللي مش عارف قيمة الزمالك ما يدخلوش تاني» -
العشري: قدمنا مباراة رائعة .. وعلمت بإيقاف مرعي وصلاح قبلها بيومين -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني لـ غادة عادل أغنية " الفستان الأسود " -
مساء dmc - لقاءات مع أهالي وأصدقاء الشهيدة العميد نجوى الحجار من داخل سرادق العزاء -
تع اشرب شاي - مجموعة شباب قرروا يساعدوا أهاليهم في مصاريف المدرسة -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري ... 15 إبريل من كل سنة بعمل أنا وأصحابي يوم خاص " للبيجامة " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال

سعر الذهب اليوم في السوق المصرية.. وعيار 21 يصل لرقم قياسي

Google+ Print
سعر الذهب اليوم في السوق المصرية.. وعيار 21 يصل لرقم قياسي سعر الذهب اليوم في السوق المصرية.. وعيار 21 يصل لرقم قياسي

يشهد السوق المصري حالة من ارتفاع غير مسبوقة، و أشار مصدر بالسوق المصرية أن الذهب المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار  في السوق المصرية خلال هذه الأيام، نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية التي تمر بها البلاد المصرية.

سعر الذهب اليوم :-

وأكد المصدر من خلال تصريحات صحفية، أن الذهب شهدت ارتفاعاً تاريخياً اليوم في ، وأوضح المصدر أن قيمة جرام 14 يصل 330 جنيهاً، كما أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 424 جنيه، أما جرام الذهب عيار  21 سجل495جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 565.5 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 3671 جنيهاً.

وأكد بعض الخبراء في مجال صناعة الذهب المواطنين المصريين بشراء الذهب خلال هذه الأيام، حيث أنه سوف يرتفع أكثر خلال الأيام القادمة و حتى نهاية العام الحالي، ويعتبر الذهب من اكثر الوسائل أماناً في عملية الإدخار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»