سعر الذهب اليوم في السوق المصرية.. وعيار 21 يصل لرقم قياسي

يشهد السوق المصري حالة من ارتفاع سعر الذهب غير مسبوقة، و أشار مصدر بالسوق المصرية أن الذهب المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار في السوق المصرية خلال هذه الأيام، نتيجة لبعض العوامل الاقتصادية التي تمر بها البلاد المصرية.

سعر الذهب اليوم :-

وأكد المصدر من خلال تصريحات صحفية، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً تاريخياً اليوم في مصر، وأوضح المصدر أن قيمة جرام 14 يصل 330 جنيهاً، كما أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 424 جنيه، أما جرام الذهب عيار 21 سجل495جنيها، كما قفز سعر الجرام عيار 24 ليصل إلى 565.5 جنيها، وسعر الجنيه الذهب 3671 جنيهاً.

وأكد بعض الخبراء في مجال صناعة الذهب المواطنين المصريين بشراء الذهب خلال هذه الأيام، حيث أنه سوف يرتفع أكثر خلال الأيام القادمة و حتى نهاية العام الحالي، ويعتبر الذهب من اكثر الوسائل أماناً في عملية الإدخار

شبكةعيونالإخبارية

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