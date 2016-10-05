سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء وشركات الصرافة و السعر يواصل الإرتفاع

السوق المصري يشهد حالة من عدم الاستقرار في سعر صرف الدولار الأمريكي خلال هذه الأيام في مصر، وأكد مصدر بالسوق السوداء ارتفاع تاريخي لسعر الدولار اليوم لم يحدث من قبل، كما يوجد نقص شديد بالعملة الأجنبية لتلبية حاجات المستوردين، والبنك المركزي يحاول السيطرة عليه من خلال حملاته المستديمة بالتعاون مع رجال الشرطة.

سعر الدولار اليوم

و أشار المصدر أن سعر الدولار اليوم يواصل الارتفاع حيث يتراوح من 13:60 إلى 13.80 حسب مكان البيع والشراء في مختلف المحافظات المختلفة وغالباً ما تكون المدينة مرتفعة في السعر ، كما قام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الدولار في البنوك، و شركات الصرافة المصرية عند 8.78 للشراء، 8.88للبيع.

وأرجع بعض الخبراء أن سبب هذا الارتفاع يرجع لنقص العملة، وتداول أنباء عن تعويم الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، كما يشهد السوق حالة من الحذر والخوف الشديد لدى المتعاملين خوفاً من الخسارة المالية.

شبكةعيونالإخبارية

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